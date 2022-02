Probabili formazioni di Napoli-Inter

Spalletti ritrova Koulibaly dopo la Coppa d'Africa, mentre Inzaghi perde Bastoni per squalifica: al suo posto ci sarà Dimarco. Dzeko in vantaggio su Sanchez. Le probabili formazioni di Napoli-Inter, calcio d'inizio ore 18

È una sfida scudetto quella tra Napoli e Inter che si affronteranno alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Prima contro seconda, ma momenti diversi per le due formazioni. I nerazzurri, che in settimana si sono qualificati per le semifinali di Coppa Italia, vogliono ripartire dopo il ko nel derby contro il Milan. Gli azzurri di Luciano Spalletti, invece, sono reduci da quattro vittorie consecutive e, in caso di successo, salirebbero al primo posto in classifica.

La probabile formazione del Napoli leggi anche Spalletti: "Lottare per lo scudetto? Una figata" Spalletti ritrova Koulibaly e Anguissa dopo la Coppa d'Africa. Dei due, però, dovrebbe giocare titolare solo il difensore senegalese, favorito su Juan Jesus per affiancare Rrahmani. Il centrocampista camerunense, invece, dovrebbe partire dalla panchina con Lobotka dal 1'. Sulla trequarti confermati Politano, Zielinski e Insigne a supporto di Osimhen, tornato al gol contro il Venezia. Panchina per Mertens che potrebbe trovare spazio a partita in corso.

NAPOLI (4-2-3-1) la probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti

La probabile formazione dell'Inter leggi anche Serie A, la presentazione della 25^ giornata Simone Inzaghi (squalificato, in panchina andrà il suo vice Farris) non avrà a disposizione Bastoni, fermato dal giudice sportivo per due turni dopo il derby. Ballottaggio tra Dimarco e D'Ambrosio, con il primo favorito per completare il tridente difensivo con De Vrij e Skriniar. Per il resto stessa formazione che ha giocato contro il Milan. Confermati Dumfries e Perisic sulle corsie esterne, mentre Dzeko (in vantaggio su Sanchez) farà coppia in attacco con Lautaro.