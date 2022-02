Serie A, la presentazione della 25^ giornata

Il 25° turno di campionato si aprirà sabato all'Olimpico con Lazio-Bologna (i biancocelesti hanno perso gli ultimi due match contro gli emiliani), chiuderà il programma Spezia-Fiorentina lunedì sera. Riflettori puntati sul big match tra Atalanta e Juventus. Il programma completo con statistiche e curiosità delle singole partite Condividi

Lazio-Bologna, sabato 12 febbraio, ore 15 Deve provare a invertire il trend delle ultime due gare la Lazio di Maurizio Sarri, con il Bologna che ha vinto tenendo inviolata la porta le ultime due partite di Serie A dopo una serie di 15 incontri consecutivi senza successi contro i biancocelesti (7 pareggi e 8 sconfitte). Tuttavia la Lazio è in un buon momento di forma: i biancocelesti non subiscono gol da tre partite di campionato per la prima volta da marzo 2015, quando arrivò a quattro incontri consecutivi con la rete inviolata sotto la guida di Pioli. Se per Milinkovic e compagni è un momento positivo, non si può dire lo stesso della squadra di Mihajlovic, che ha vinto solamente una partita nelle ultime 8 di campionato: vittoria contro il Sassuolo, sei sconfitte e un pareggio nell'ultima giornata contro l'Empoli.

Napoli-Inter, sabato 12 febbraio, ore 18 Nelle ultime nove gare di Serie A contro l'Inter il Napoli ha vinto una sola volta: 4-1 nel maggio 2019 con Ancelotti in panchina, per il resto 3 pareggi e 5 sconfitte. Uno degli obiettivi primari della squadra di Spalletti sarà quello di tenere la porta inviolata, considerato che i nerazzurri hanno segnato in ciascuna delle ultime sette gare di campionato contro gli azzurri. Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, gli uomini di Inzaghi vorranno rialzarsi: non subiscono due sconfitte consecutive in campionato da marzo 2020 e proveranno a sfruttare il cammino altalenante del Napoli al "Maradona", che ha perso tre delle ultime cinque partite casalinghe da inizio dicembre a questa parte. Da guardare con particolare attenzione Fabian Ruiz: l'Inter è la vittima preferita dello spagnolo con la maglia del Napoli in tutte le competizioni (3 gol). I nerazzurri, invece, si aggrappano a Lautaro che ha segnato ai partenopei 4 gol in Serie A, facendo meglio solo contro il Cagliari (6).

Torino-Venezia, sabato 12 febbraio, ore 20:45 Regna la parità tra Torino e Venezia, con 6 degli ultimi 8 confronti in Serie A tra le due squadre che sono terminati con i risultato di parità: una vittoria granata nel settembre 1999 (2-1, gol di Ferrante e Artistico) e una arancioneroverde nel dicembre 2001 (2-1 con doppietta di Maniero). Il club granata ha vinto una sola volta, tra Serie A e B, contro i veneti a partire dagli anni 2000, ma ha portato a casa i tre punti in 7 delle ultime 9 partite casalinghe nel massimo campionato italiano. La squadra di Juric proverà a far valere il fattore casa, visto che sono rimasti imbattuti nelle ultime otto partite giocate nel loro stadio. Gara speciale per Mattia Aramu, che ha segnato il suo primo gol in Serie A nella gara di andata e che ha fatto il suo esordio in Serie A proprio con la maglia granata: contro il Pescara nel settembre 2016.

Milan-Sampdoria, domenica 13 febbraio, ore 12:30 Nelle 127 volte in cui Milan e Sampdoria si sono affrontati in Serie A, i blucerchiati hanno perso 66 volte (31 pareggi e 30 vittorie): solo contro l'Inter conta più sconfitte nel massimo campionato italiano (70). Tuttavia i rossoneri non sono riusciti a vincere le ultime due partite casalinghe contro la Samp (entrambe pareggiate) e non arrivano a tre gare interne senza successi contro i doriani dal 1987. La squadra di Pioli ha guadagnato 52 punti da inizio campionato. Nell'era dei tre punti a vittoria i rossoneri erano riusciti a conquistare almeno altrettanti punti dopo 24 partite tre volte: 1995/96 (scudetto), 2003/04 (scudetto), 2020/21 (secondo posto). La Samp è reduce da un netto successo per 4-0 contro il Sassuolo, ma non ottiene due successi di fila in Serie A da novembre e non mantiene la porta inviolata per due partite consecutive da maggio.

Empoli-Cagliari, domenica 13 febbraio, ore 15 L'Empoli è riuscito a conquistare i tre punti nell'ultima partita di campionato contro il Cagliari, ma in Serie A non hanno mai ottenuto due successi consecutivi contro i sardi. Quando queste due squadre si affrontano in casa dei toscani, non finisce mai in parità: sei vittorie interne e un successo esterno. Dopo aver vinto due partite consecutive a dicembre contro Udinese e Napoli, la squadra di Andreazzoli non è riuscita a vincere nelle ultime sette di campionato. Il Cagliari di Mazzarri, invece, nelle ultime cinque uscite ha conquistato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta).

Genoa-Salernitana, domenica 13 febbraio, ore 15 Nessun pareggio nelle tre sfide tra Genoa e Salernitana in Serie A: il bilancio è di due vittorie dei campani e una dei liguri, tutti successi arrivati in casa di ciascuna delle due squadre. Contro i rossoblù è arrivata la prima delle tre vittorie dei granata in questo campionato: nella sua storia in Serie A la Salernitana non ha mai vinto entrambe le sfide stagionali con una singola avversaria. Il Genoa non segna da quattro partite, mentre la Salernitana ha segnato cinque gol nelle ultime quattro partite di campionato (tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 10 disputate). Le due squadre, inoltre, sono le formazioni di questa Serie A che hanno effettuato meno tiri nello specchio della porta (Genoa 65 e Salernitana 66). Riflettori puntati su Salvatore Sirigu: la prossima presenza sarà la 400^ nei maggiori cinque campionati europei.

Verona-Udinese, domenica 13 febbraio, ore 15 L'Udinese ha perso soltanto una delle ultime 10 sfide in campionato contro il Verona, tenendo la porta inviolata in sette di questi incontri. I veneti, di contro, hanno perso soltanto due delle 17 partite interne contro i friulani (nel 2015 e nel 2018). La squadra di Tudor ha ottenuto soltanto un successo nelle ultime cinque di campionato al Bentegodi, dopo aver vinto le prime cinque casalinghe in stagione, e rischia di rimanere a secco di gol per la seconda sfida consecutiva interna per la prima volta da ottobre 2020. L'Udinese non subisce gol da due partite di fila, ma non ha segnato alcuna rete nelle ultime due trasferte. Sarà la sfida tra la seconda squadra per gol fatti nell'ultimo quarto d'ora (Udinese con 11 reti) e la formazione che ha incassato più gol (Verona 15) nello stesso intervallo di gioco. Il Verona, inoltre, è la squadra che ha perso più punti in campionato da situazione di vantaggio: 20 in totale.

Sassuolo-Roma, domenica 13 febbraio, ore 18 Il Sassuolo ha vinto soltanto una partita su diciassette contro la Roma. I giallorossi, che hanno vinto 2-1 all'andata, sono riusciti a ottenere i tre punti in entrambe le gare contro i neroverdi solo nella stagione 2016-2017. Il Sassuolo è imbattuto nelle ultime tre sfide al Mapei Stadium contro la Roma. Dopo la sconfitta 0-4 contro la Sampdoria, tuttavia, rischia di rimanere a secco di gol per due gare consecutive in Serie A per la prima volta da dicembre 2020. La Roma non perde da tre partite di campionato e potrebbe restare imbattuta per quattro incontri consecutivi in una singola stagione nella competizione per la prima volta dal gennaio 2021, nella gestione Fonseca. I giallorossi, inoltre, sono l'unica squadra in Serie A a non avere ancora pareggiato in trasferta: nei top 5 campionati europei soltanto Mainz e Aston Villa fanno compagnia alla Roma in questa statistica. Sfida da ex per Lorenzo Pellegrini, a una sola rete di distanza dal suo record di sette gol in una singola stagione di Serie A.

Atalanta-Juventus, domenica 13 febbraio, ore 20:45 L'Atalanta ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro la Juventus, già striscia record per i bergamaschi contro i bianconeri nella competizione. In caso di vittoria, i nerazzurri diventerebbero la prima squadra a vincere tre match consecutivi contro la Juve in campionato dal Parma 2010-2011. Di contro, in caso di sconfitta, l'Atalanta potrebbe perdere due partite consecutive in Serie A per la prima volta da ottobre 2020. La Juventus ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare di campionato (i bianconeri non registrano una striscia più lunga di gare senza incassare reti in Serie A dal dicembre 2018) e non perde da dieci gare in Serie A. Dopo la vittoria nella gara d'andata, Gian Piero Gasperini potrebbe vincere due partite consecutive da allenatore in Serie A, contro Massimiliano Allegri, soltanto per la seconda volta. La prossima sarà la 100^ partita in Serie A per Dusan Vlahovic che ha già segnato quattro gol in carriera all'Atalanta nella competizione.