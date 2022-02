Probabili formazioni Cagliari-Napoli

Mazzarri ritrova il Napoli nella sfida tra toscani contro Spalletti di scena alla Sardegna Arena. Campani senza capitan Insigne, Osimhen non è al meglio e partirà dalla panchina. Possibile turno di riposo per Fabian, al suo posto potrebbe essere adattato Mario Rui. Tra i padroni di casa ballottaggio Pereiro-Keita Condividi

Inedito appuntamento alle 19 del lunedì per una sfida delicata per la classifica: il Napoli vuole approfittare dello scivolone del Milan, il Cagliari del pareggio tra Venezia e Genoa (1-1). Mazzarri ritrova il Napoli da avversario e vuole mantenere la striscia di imbattibilità che dura da tre gare (andando a ritroso Empoli, Atalanta e Fiorentina). La squadra di Spalletti è reduce dal buon pareggio in Europa League contro il Barcellona.

Cagliari, out Lovato e Nandez vedi anche Mazzarri: "Col Napoli con veemenza, servono punti" Mazzarri deve fare a meno di Lovato, che si è infortunato contro l'Empoli e ne avrà per un'altra settimana. In difesa ballottaggi tra Ceppitelli e Altare ma anche tra Carboni e Obert. Marin, reduce da gastroenterite, è recuperato. In attacco Pereiro e Keita si contendono una maglia per affiancare Joao Pedro. Pavoletti negli ultimi giorni ha accusato un leggero affaticamento muscolare alla coscia sinistra, ma sarà a disposizione dalla panchina. Lykogiannis non al top, sicuramente Dalbert è in pole per occupare la fascia sinistra. Nandez non ha recuperato.

CAGLIARI (3-5-2) Probabile formazione: Cragno; Goldaniga, Altare, Obert; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pereiro. All. Mazzarri

Napoli, novità Mario Rui in mezzo? Ballottaggio Petagna-Mertens vedi anche Spalletti: "Cagliari o Barça, non cambia nulla" Lorenzo Insigne non è partito per Cagliari e si aggiunge alla lista degli indisponibili che già vedeva Anguissa, Politano, Lozano, Lobotka e Tuanzebe. Fabian Ruiz si è allenato ma potrebbe aver bisogno di essere gestito: ecco quindi che prende piede l'ipotesi Mario Rui-Demme in mezzo al campo. In questo caso Juan Jesus verrebbe impiegato come quarto di sinistra in difesa. Osimhen non sta benissimo, ha svolto un lavoro precauzionale e Petagna (in ballottaggio con Mertens) sarebbe il riferimento offensivo, supportato dal trio Ounas-Zielinski-Elmas.