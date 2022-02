L'allenatore rossoblù presenta la sfida alla sua ex squadra (lunedì ore 19): "Il Napoli ti fa girare la testa se gli lasci spazio e tempo di giocare, dobbiamo essere molto attenti. Se mettiamo in campo le nostre qualità possiamo far male a chiunque, sciupare occasioni come successo in passato mi dà molta rabbia"

"Servirà veemenza in fase attiva e passiva, perché il Napoli ti fa girare la testa se gli lasci spazio e tempo di giocare. Noi dovremo mettere in campo le nostre caratteristiche e la fame che ci anima da mesi, poi se loro saranno più abili li applaudiremo a fine gara". Parla così Walter Mazzarri nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di campionato tra il suo Cagliari e il Napoli, in programma lunedì alle 19 in Sardegna. "A Napoli sono stato molto bene, ma ora ho in testa solo il Cagliari è l'obiettivo di uscire fuori da questa situazione. Dobbiamo giocarcela e fare punti con chiunque evitando di regalare parti della gara agli avversari come è successo a Empoli, un match che ancora mi brucia visto che potevamo vincere", ha proseguito Mazzarri ricordando anche i suoi trascorsi sulla panchina azzurri. "Con il Napoli questi cali si possono pagare molto cari, abbiamo visto come giocano e cosa hanno fatto con il Barcellona. Sarebbe banale sottolineare la forza del Napoli, i valori che hanno in rosa e quello che stanno facendo in campionato come in Europa. Noi dobbiamo guardare in casa nostra, al di là dell’avversario, sono convinto che se il Cagliari fa quello che prepariamo in settimana possiamo mettere in difficoltà chiunque", ha aggiunto l’allenatore del Cagliari.