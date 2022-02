L'allenatore del Napoli avverte tutto l'ambiente: "Non si può pensare che il match contro il Cagliari possa portare meno insidie rispetto a quelli con Inter e Barcellona. Sono una squadra rinforzata e in fiducia". Poi esprime un desiderio speciale: "Vorrei tredici gioie da qui a fine stagione, poi sportivamente potrei anche morire. Come si dice, 'Vedi Napoli e poi muori'"

Dopo la grande prova in Europa League a Barcellona (1-1 nel match d'andata dei playoff), il Napoli si prepara per la trasferta di Cagliari. In un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, Luciano Spalletti ha voluto lanciare un messaggio chiaro: mantenere alta la guardia. Le sue parole: "Che sia Cagliari o Barcellona, il concetto per noi non cambia. Solo chi non sa nulla di calcio calpestato può pensare che il match di lunedì possa portare meno insidie rispetto a quelli contro Barça o Inter. Il Cagliari è una squadra rinforzata, in fiducia e in sintonia con il suo allenatore che ha lavorato a Napoli dimostrando tutte le sue qualità". Poi ha proseguito con un altro messaggio forte: "Noi vogliamo giocare al massimo tutte le partite, senza fare calcoli a lunga distanza. Io sono già entrato nel vivo del campionato dal primo istante che sono arrivato a Napoli. Vorrei tredici gioie da qui a fine stagione e poi sportivamente potrei anche morire. Come si dice: 'Vedi Napoli e poi muori'".