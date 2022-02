Sarà Juventus-Torino il match che aprirà la 26^ giornata di Serie A. All'Allianz Stadium, ore 20.45, andrà in scena il 154° derby della Mole in campionato, con i precedenti che sorridono ai bianconeri che hanno trionfato in 74 occasioni. La Juve vuole conquistare i tre punti per riprendere la propria corsa dopo il pari contro l'Atalanta e per arrivare nel migliore dei modi alla sfida in Champions League contro il Villarreal. Il Toro, invece, è reduce da due sconfitte consecutive e non vince in campionato da più di un mese. I granata sfideranno un tabù visto che hanno vinto solo uno degli ultimi 31 derby in Serie A.