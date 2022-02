Il sabato della 26^ giornata di Serie si chiude con la sfida dell'Arechi tra Salernitana e Milan. Pioli lascia in panchina Kessié e manda in campo Bennacer con Tonali. Dietro Giroud giocano Messias, Brahim e Leao. Senza Verdi fuori per infortunio, Nicola si affida a Kastanos e Ribery. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD