Pioli: "Primo posto? Classifica non veritiera"

L'allenatore rossonero alla vigilia del match dell'Arechi: "Siamo concentrati sulla continuità delle nostre prestazioni. A Salerno dovremo essere attenti, è una squadra diversa da quella affrontata all'andata. Ibra sta meglio, Kessie è sereno"

Weekend da capolista per il Milan che si prepara alla sfida contro la Salernitana da prima della classe. Una classifica tuttavia non veritiera secondo Stefano Pioli che allontana la parola scudetto: "La classifica non è ancora veritiera, mancano i recuperi di Inter e Atalanta - spiega l'allenatore rossonero - Non siamo concentrati sul primo posto, ma sul dare continuità alle nostre prestazioni. La pressione c'è ed è un privilegio averla perché significa che siamo saliti di livello. La squadra è pronta a reggerla". Testa dunque alla Salernitana, una partita da non sottovalutare: "Ci sono più incognite del solito visto che hanno cambiato allenatore - ammette Pioli - È una squadra diversa da quella che abbiamo affrontato, dovremo essere attenti e concentrati. Sono preoccupato, come ogni pre partita. Dal derby abbiamo capito che se giochiamo con continuità, e stiamo dentro la partita con la nostra qualità, abbiamo le carte in regola per vincere. Questa è una consapevolezza che la squadra deve avere".

"Ibra sta meglio. Kessie è sereno e concentrato" leggi anche Ibra e Gabbia ancora out, ma a Salerno torna Theo All'Arechi non ci sarà ancora Ibrahimovic: "Sta meglio, nel weekend inizierà a correre - racconta Pioli - Poi valuteremo giorno per giorno, ma è ancora prematuro capire quando tornerà in gruppo". A disposizione e sereno, invece, Franck Kessié che è stato contestato dai tifosi rossoneri durante la partita contro la Sampdoria: "L'ho visto sereno e concentrato come sempre - aggiunge l'allenatore rossonero - La situazione è positiva, ma vale per tutto il gruppo che è compatto e coeso. Sappiamo che dobbiamo dare il massimo, non ci sono problemi". Pioli ha speso anche parole d'elogio per Maignan: "Fin dal primo giorno ha dimostrato di essere molto curioso e voglioso di lavorare. Ha una grande personalità, servono giocatori e persone come lui in un gruppo così giovane".