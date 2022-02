Il nuovo allenatore si presenta in conferenza: "Non mi interessa il contratto, io sono qui perché voglio ottenere un cambiamento rispetto al passato. Bisogna lavorare su noi stessi, ma abbiamo ampi margini di crescita. Coraggio, organizzazione e idee non dovranno mai mancare"

"Coraggio, organizzazione e idee": sono le tre caratteristiche che Davide Nicola, nuovo allenatore della Salernitana, intende trasmettere alla sua nuova squadra. Subentrato all’esonerato Colantuono, Nicola ha firmato un contratto fino a giugno ma con opzione di rinnovo a suo favore in caso si salvezza: “Il tempo è relativo alla capacità che hai di trovare la chiave giusta d'accesso, il modo giusto di stare in campo, i giusti valori. I contratti sono un segno di agiatezza, io sono qui con un contratto mentale di tre mesi perché quello è il mio obiettivo. Il resto si vedrà dopo", ha ammesso il nuovo allenatore della Salernitana nel corso della conferenza stampa di presentazione. "Essere qui per me è veramente frutto di piacere ed euforia. Conosco l’amore di questa piazza ed essere stato scelto per essere l’allenatore della Salernitana per me è motivo di grande orgoglio. Ho trovato un gruppo di ragazzi seri, con grande predisposizione al lavoro. D’ora in poi proverremo a fare qualcosa di diverso per provare a raggiungere risultati diversi rispetto a quelli ottenuti finora", ha proseguito Nicola.