Le scelte di Zanetti

Zanetti cambia modulo: difesa a 3 con Svoboda centrale, fuori Ebuehi. In porta non c’è Lezzerini (lesione del tendine del retto femorale destro), gioca Romero che è rientrato dall’Argentina dove era in permesso per la nascita del figlio. Busio e Okereke sono squalificati. In mediana Cuisance, con Haps che sale. Tridente con Nani-Henry-Aramu