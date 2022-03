Non svoltano i viola di Italiano, bloccati 1-1 al Franchi dall'Hellas nello spareggio che vale l'Europa. A segno in girata Piatek, rimedia Caprari su rigore dopo il fallo di Milenkovic su Lasagna. Dopo l'intervallo Torreira spreca tre volte il vantaggio, pericolosi Lasagna e nuovamente Piatek. Verona in serie utile da quattro turni e ancora a -2 dall'8° posto della Fiorentina

PAGELLE