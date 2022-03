Roma-Atalanta 1-0: video, gol e highlights

Settimo risultato utile e seconda vittoria di fila per la Roma di Mourinho (che era squalificato) e 1-0 sull'Atalanta. Decide Abraham, ancora in rete: tredicesimo centro in A e ventesimo gol stagionale. Assist di Zaniolo. Chance nel corso del match anche per Mancini (due volte) e Freuler. Per Gasperini è la terza sconfitta nelle ultime cinque di campionato. Ed è momentaneo aggancio in classifica della Roma proprio sull'Atalanta, che ha ancora una gara in meno

PAGELLE