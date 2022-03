Probabili formazioni Milan-Empoli

Dopo la vittoria contro il Napoli, il Milan vuole confermarsi a San Siro contro l’Empoli di Andreazzoli. L’obiettivo dei rossoneri è ottenere i tre punti per allungare almeno per una sera a +5 sull’Inter; la squadra toscana è in una posizione di classifica tranquilla ma cerca un altro risultato positivo dopo il pari con il Genoa. Calcio d’inizio alle 20,45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.