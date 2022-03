Andreazzoli: "Divario alto, dobbiamo esaltarci"

L'allenatore dei toscani: "Dobbiamo dare il massimo e sperare che loro non siano nella giornata migliore, il divario è notevole ma dobbiamo essere bravi a esaltarci". Sul momento della squadra: "Critiche eccessive, non dobbiamo andare in Champions". Milan-Empoli, sabato ore 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Una gara difficile almeno quanto affascinante per l’Empoli, che sabato sera a San Siro sfida il Milan capolista nella 29^ giornata di campionato. "Dobbiamo dare il massimo di quello che possiamo, sia come squadra che come individualità. Devi augurarti anche di avere buona sorte e che loro non siano nella loro giornata migliore. Il divario è alto, ma noi dobbiamo esaltare ciò che abbiamo sotto controllo", ha affermato Aurelio Andreazzoli in conferenza stampa. L’allenatore dell’Empoli ha risposto così ad alcune critiche, ritenute eccessive, rivolte alla sua squadra dopo il pareggio contro il Genoa nel precedente turno di campionato: "Quella di domenica è stata una battaglia, mi è dispiaciuto vederla raffigurata utilizzando aggettivi per lo più negativi, ma per me è un gran bel passo avanti. Non solo per il comportamento ma per la presa di coscienza che a volte va raschiato il barile. La classifica è buona. Stiamo giocando la serie A, non giochiamo contro il Querceta o il Castagnola. La critica deve essere giusta, sembra che siamo diventati l'Empoli che è partito con l'idea di andare in Champions, quindi diamoci una regolatina tutti quanti", ha proseguito Andreazzoli.