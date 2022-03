Probabili formazioni Torino-Inter

Inzaghi deve rinunciare a Brozovic e De Vrij, al loro posto Vecino e D'Ambrosio, torna dal 1' Perisic. Tra i granata recupera Lukic, ancora out Milinkovic-Savic tra i pali. Le probabili formazioni di Torino-Inter (ore 20:45) SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, l’Inter cerca continuità in campionato contro un Torino che non vince da sei partite. I nerazzurri – zero gol subiti nelle ultime quattro partite - hanno bisogno dei tre punti in chiave scudetto, mentre la squadra di Juric cerca una vittoria per risollevare il morale e migliorare la classifica. Fischio d’inizio del match previsto alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Torino.

Torino, torna Lukic. Assente Mlinkovic-Savic leggi anche Juric verso l'Inter: "Tanti giocatori influenzati" Solo un cambio per Ivan Juric, che rispetto alla sfida di Bologna recupera Saša Lukić; il centrocampista serbo prenderà il posto di Ricci accanto a Mandragora. Per il resto solito 3-4-2-1, con Bremer centrale in difesa, Djidji e Rodriguez a completare il reparto. Gli esterni saranno di nuovo Singo e Vojvoda, mentre alle spalle di Belotti giocheranno ancora Brekalo e Pobega. Assente ancora Vanja Milinkovic-Savic per infortunio, al suo posto giocherà nuovamente Berisha.

TORINO (3-4-2-1) La probabile formazione: Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric.

Inter, out Brozovic e De Vrij. Dal 1' Perisic approfondimento Difesa e attacco, la rinascita Inter è iniziata Simone Inzaghi è costretto a cambiare qualcosa rispetto all’ultima sfida contro la Salernitana, visti i problemi fisici di De Vrij e Brozovic, non convocati entrambi per infortunio. A sostituirli dovrebbero essere rispettivamente D’Ambrosio - in vantaggio nel ballottaggio con Ranocchia - e Vecino, affiancato da Barella e Calhanoglu. Sulle fasce torna dal 1’ Perisic dopo il riposo dell’ultimo turno, mentre a destra Dumfries è insidiato da Darmian, ma a spuntarla dovrebbe essere l’olandese. In difesa giocheranno Skriniar al centro e Bastoni a sinistra con D’Ambrosio a destra. In avanti confermati Lautaro Martinez e Dzeko.