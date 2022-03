Juric verso l'Inter: "Tanti giocatori influenzati"

A secco di vittorie dal 15 gennaio, domenica sera il Torino ospita l'Inter di Simone Inzaghi. Juric in conferenza: "Abbiamo avuto tanti giocatori con l'influenza, qualcuno è recuperato e altri no. Battere una big? Con la Juve abbiamo fatto bene, vogliamo provarci"

Com'è stata la settimana di lavoro? Come arrivate alla sfida contro l'Inter?

"Nello spogliatoio purtroppo ci sono stati diversi giocatori con l'influenza: qualcuno ha recuperato e altri no. Bremer, Lukic e Rodriguez ci sono, Warming è uscito prima dall'allenamento e Sanabria è da valutare, mentre Zima credo non ci sarà. Anche Milinkovic-Savic ha preso la febbre. Inoltre non ha risolto il problema alla mano e Berisha ha fatto una bella partita contro il Bologna. Anche se gli avversari non hanno mai tirato in porta, mi ha dato buone sensazioni: giocherà ancora lui".

Quanto sarebbe importante battere una big?

"A Bologna abbiamo fatto bene, giochiamo contro i campioni d'Italia ma vogliamo fare bene. Anche con la Juve abbiamo fatto una buona partita, ora vogliamo provarci. Stiamo mancando un pochino sul piano tecnico. Domani per vincere dobbiamo fare una partita stracompetitiva ma alzando il livello tecnico".

Che giudizio sente di dare per le ultime partite?

"Sono state partite diverse. Dobbiamo migliorare in certe situazioni, a Bologna abbiamo rubato tanti palloni a 30 metri dalla loro porta e abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio: è una questione tecnica, anche se ci alleniamo molto".

C'è un problema di precisione nei tiri?

"A volte vinci meritando meno e altre, come a Bologna, dove non abbiamo subito niente e abbiamo creato tanto, non vinci. Nelle ultime due partite i portieri avversari hanno preso di tutto. Quando colpisci un palo è sfortuna e non mancanza di precisione. In questo momento va così".

Si aspetta più attenzione da parte degli arbitri?

"Siamo alle solite: ultimamente ci siamo sentiti in parte danneggiati, sia a Bologna che contro il Venezia con il gol annullato a Belotti. Non c'è niente da fare, serve rimanere sereni e andare avanti".

Teme che per la prossima stagione in vista del mercato bisognerà ricominciare tutto dall'inizio?

"In questo momento sono molto concentrato su questa annata, dal mio punto di vista si sono viste cose bellissime ma manca qualcosa. Qualcuno ha scritto che c'è stato un po' uno spreco e la mia sensazione è in parte queste. Sono state fatte tante cose belle ma poi in certe partite ci è mancato lo step superiore. Poi il prossimo anno vedremo che succede".