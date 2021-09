Non sbagliano i rossoneri di Pioli nella 3^ giornata di Serie A, terza vittoria di fila grazie al 2-0 contro la Lazio. Vantaggio con Leao al 45', Kessié spreca il raddoppio prima dell'intervallo (rigore procurato e calciato sulla traversa). Dentro anche Ibra nella ripresa, che impiega pochi minuti per ritrovare il gol dopo 175 giorni d'assenza. Protagonista Rebic con due assist. Primo ko dell'era Sarri per i biancocelesti, ora il Milan attende il Liverpool

PAGELLE