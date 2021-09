La squadra di Gotti vince ancora (due successi e un pari nelle prime tre) e sale in alto in classifica a quota 7 punti. Match molto equilibrato contro lo Spezia: decide una rete di un subentrato e nuovo acquisto estivo: Lazar Samardzic. Il diciannovenne ex Lipsia segna dopo un bel dribbling con un destro piazzato a un minuto dall'inizio del recupero

LE PAGELLE