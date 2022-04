Probabili formazioni di Fiorentina-Empoli

Italiano sceglie Arthur Cabral dal 1', panchina per Piatek alle prese con un infortunio, assenti Odriozola e Bonaventura. Andreazzoli ritrova Stojanovic, ma perde Parisi che deve scontare un turno di squalifica. Fischio d'inizio alle ore 12:30, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

La domenica di Serie A si apre allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, dove andrà in scena il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli. La Viola vuole i tre punti per continuare a inseguire il sogno Europa e cerca il quarto risultato utile consecutivo in campionato. L'Empoli, nonostante sia in una tranquilla situazione di classifica, vuole ritrovare la vittoria che manca in campionato dal 12 dicembre, in trasferta contro il Napoli. Inizio alle ore 12:30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Vanessa Leonardi e Veronica Baldaccini.

Fiorentina, chance per Cabral. Out Odriozola leggi anche Serie A, partite e orari della 31^ giornata Italiano cambia due uomini rispetto al pareggio di San Siro contro l'Inter. Non è al meglio Krzysztof Piatek (che andrà in panchina), al suo posto chance dal 1' per Arthur Cabral. Torna titolare anche Ikonè al posto di Saponara, a completare il tridente ci sarà Nico Gonzalez. In difesa out per infortunio Odriozola, ci sarà ancora Venuti a destra, con Igor e Milenkovic centrali, Biraghi inamovibile a sinistra. A centrocampo confermati Castrovilli, Torreira e Duncan, panchina per Maleh. Assente per infortunio Bonaventura, in porta confermato Terracciano.

FIORENTINA (4-3-3) La probabile formazione: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Arthur Cabral, Ikonè. Allenatore: Italiano.

Empoli, dal 1' Cacace. Panchina per Henderson Andreazzoli conferma 9/11 della sfida contro il Verona, pareggiata per 1-1. In difesa torna Stojanovic a destra dopo l'infortunio, mentra a sinistra mancherà lo squalificato Parisi: al suo posto opportunità dal 1' per Cacace, al centro ancora Viti e Romagnoli. Trio di centrocampo formato da Zurkowski, Asllani e Bandinelli, in attacco giocherà ancora Pinamonti supportato da Di Francesco e Bajrami.