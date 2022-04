Squadre allineate al centro del campo. Direzione di gara numero 17 per Luca Massimi in Serie A, l’11ª in questo campionato. La Fiorentina ha perso l’unico match di Serie A diretto da Luca Massimi: 0-1, sul campo del Venezia, lo scorso ottobre. Una vittoria, invece, per l’Empoli nell’unica sfida con Luca Massimi come arbitro in Serie A: 2-1, nella trasferta di Sassuolo, nell’ottobre 2021