Probabili formazioni di Milan-Bologna

Pioli dovrebbe ricorrere a un solo cambio - a centrocampo - rispetto all'XI iniziale schierato a Cagliari: al posto di Kessié ci sarà Tonali. Davanti, spazio ancora a Giroud dal primo minuto, con Messias, Brahim Diaz e Leao alle sue spalle. Nel Bologna, Soriano resiste al fastidio al piede: lui e Orsolini supporteranno Arnautovic, l'unica punta rossoblù. Segui Milan-Bologna stasera alle 20.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, in streaming su NOW Condividi

Alle 20:45 di stasera ci sarà l'atto conclusivo di questa 31^ giornata di Serie A: a San Siro, la capolista Milan ospita il Bologna. I rossoneri, che vestiranno la quarta maglia, arrivano da tre vittorie consecutive in campionato, mentre i rossoblù non vincono in Serie A dal 21 febbraio scorso (2-1 contro lo Spezia). Ad arbitrare il match ci sarà Marinelli. Milan-Bologna è trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi, commento di Giancarlo Marocchi. Inviati a bordocampo Peppe Di Stefano e Paolo Assogna.

Un solo cambio per Pioli rispetto a Cagliari leggi anche Pioli: “Mihajlovic sa volare sopra la paura” Rispetto al match contro il Cagliari di due settimane fa, Pioli va verso un solo cambio di formazione: al posto di Franck Kessié, dal primo minuto dovrebbe esserci Tonali (accanto a lui ci sarà Bennacer). Difesa confermata, con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Nella linea dei trequartisti sono pronti Messias, Brahim Diaz e Leao. Davanti, Giroud è sempre in vantaggio su Ibra che ancora non sembra pronto per partire dal primo minuto.

MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Soriano ce la fa: la probabile del Bologna leggi anche Sinisa alla squadra in call: "Non mollerò nulla" Sinisa Mihajlovic - che non sarà presente a San Siro perché in cura in ospedale, ma che continua a seguire la sua squadra da remoto in ogni allenamento -, non ha più a disposizione De Silvestri (clicca qui per le info sul suo infortunio): sulla corsia destra ci sarà Hickey, che cambia fascia lasciando il posto a Dijks dall'altra parte. Per il resto, il Bologna ripresenta gli stessi giocatori schierati contro l'Atalanta. In attacco c'è Arnautovic, supportato da Soriano (che resiste al fastidio al piede dopo il pestone subito nell'ultimo match di campionato) e Orsolini, che si muoveranno alle sue spalle. A centrocampo sono pronti Schouten, Svanberg. In difesa, confermato il trio composto da Soumaoro, Medel e Theate.