Alla vigilia di Milan-Bologna, il pensiero di Pioli per Mihajlovic: "Mi spiace molto non poter sfidare il Bologna con la presenza di Sinisa in campo, ma sono sicuro che presto lo ritroverò, perché ha dimostrato di volare sopra alla paura e alle difficoltà, ed ha forza e temperamento per superare queste difficoltà. Caratteristiche che sono anche della sua squadra. Ho visto la videochiamata che ha fatto con i suoi giocatori e mi aspetto un Bologna molto motivato"

BOLOGNA, LA VIDEOCHIAMATA DI MIHAJLOVIC ALLA SQUADRA