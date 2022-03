Lesione di primo grado al bicipite femorale destro per il terzino destro rossoblù, che salterà il posticipo di lunedì contro il Milan e dovrà stare fermo per 3-4 settimane. Assenza pesante per la squadra di Mihajlovic, che è costretto a fermarsi di nuovo per dei problemi di salute

Continua il periodo sfortunato per il Bologna , che sta preparando il posticipo di lunedì 4 aprile contro il Milan . I rossoblù martedì pomeriggio sono scesi in campo per una nuova seduta di allenamento, alla quale non ha preso parte Lorenzo De Silvestri : il terzino destro degli emiliani, infatti, ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro che lo costringerà a stare fermo per 3-4 settimane , come comunicato dal club. Uno stop importante per il Bologna, che sicuramente non avrà a disposizione De Silvestri contro Milan, Sampdoria e Juventus .

Mihajlovic si ferma per svolgere delle cure: "I miei ragazzi lotteranno per me"

Un'assenza che pesa ancor di più in un periodo molto delicato per la squadra: Sinisa Mihajlovic, infatti, sabato scorso in conferenza stampa ha annunciato che è costretto a fermarsi di nuovo per dei problemi di salute: "Dalle ultime analisi sono emersi dei campanelli di allarme e potrebbe ripresentarsi il rischio di una ricomparsa della malattia, mi hanno consigliato di intraprendere un percorso che possa eliminarla sul nascere. Spero che i tempi siano brevi, ma dovrò saltare alcune partite". L'allenatore rossoblù, che sarà ricoverato al Sant'Orsola di Bologna almeno fino a maggio, ha spiegato che nonostante le cure da svolgere non lascerà la guida della squadra: "Ho già fatto allestire nella mia stanza di ospedale il necessario per seguire allenamenti e partite. Sono certo che i ragazzi non mi deluderanno, lotterò con loro e loro lotteranno per me".