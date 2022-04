Probabili formazioni di Salernitana-Torino

Sfida da ex per Davide Nicola, allenatore della Salernitana che dovrà fare a meno di Perotti e Mousset: favoriti Verdi e Bonazzoli per supportare Djuric in attacco. Juric ritrova Brekalo ma perde Pobega per squalifica: Belotti guida il 3-4-2-1. Fischio d'inizio alle 20:45 con diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Il sabato della 31^ giornata di Serie A si chiude allo stadio Arechi, dove la Salernitana attende il Torino. Sfida da ex per Davide Nicola, l'anno scorso sulla panchina granata: la sua squadra è ultima (ma deve recuperare due partite) a quota 16 punti e affronta quella di Ivan Juric, undicesima a 35. Quarto confronto in Serie A tra le due squadre. Il Torino ha vinto tutte e tre le gare giocate, segnando complessivamente 15 reti. Inoltre, ha tenuto la porta blindata in quattro delle ultime cinque gare giocate contro la Salernitana, tra Serie A e B. Entrambe le squadre non ottengono successi da inizio febbraio. Start alle 20:45 con diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 (in streaming su NOW). Telecronaca di Davide Polizzi, commento di Nando Orsi. A bordocampo Francesco Modugno e Paolo Aghemo.

La probabile formazione della Salernitana leggi anche Berardi out, c'è Dybala con Vlahovic? Le probabili Nicola deve fare i conti con alcune assenze: out Perotti per una lesione muscolare, ko anche Mousset e Mamadou Coulibaly. Si va verso il 3-4-2-1 con Verdi e Bonazzoli, due ex della partita, alle spalle di Djuric. In fascia fiducia a Mazzocchi e Zortea con Gyomber, Radovanovic e Fazio davanti a Sepe. In mezzo al campo accanto a Ederson è ballottaggio aperto tra Lassana Coulibaly e Bohinen.

SALERNITANA (3-4-2-1) probabile formazione: Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Ederson, Zortea; Bonazzoli, Verdi; Djuric. All.: Nicola

La probabile formazione del Torino La notizia migliore per Juric riguarda Brekalo: il trequartista croato si è negativizzato a inizio settimana e dopo qualche allenamento con la squadra sarà convocato. Sulla trequarti, dove non ci sarà Pobega per squalifica, è però favorita la coppia Pjaca-Lukic alle spalle di Belotti. In mezzo Ricci e Mandragora dovrebbero essere affiancati da Singo a destra e Vojvoda. Chi invece rientra in infermeria, dove ci sono anche Sanabria, Praet, Fares e Pellegri, è Djidji che ha ancora problemi muscolari. Favorito Izzo in difesa con Bremer e Ricardo Rodriguez.