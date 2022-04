All'Arechi la Salernitana ospita il Torino. Nicola ritrova il suo passato e si affida al 3-4-2-1, con Djuric come terminale offensivo, supportato da Bonazzoli e dall'ex Verdi. Juric si schiera a specchio: Belotti guida l'attacco, alle sue spalle Lukic e Pjaca. In difesa spazio a Buongiorno. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Disponibile su Sky Go, anche in HD