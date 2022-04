Le probabili formazioni della 31^ giornata

Tutte le news direttamente dagli inviati di Sky Sport. Brozovic verso il recupero. Allegri pronto a schierare il tridente, ma al momento senza Dybala titolare. Emergenza nel Napoli: a destra favorito Zanoli mentre in attacco spazio a Mertens. Zaniolo ancora verso la panchina. Atalanta che ritrova Boga. Milan con possibili novità. Nel Sassuolo Berardi a forte rischio. Fiorentina con Cabral dall'inizio

Acciaccati, stanchi ma soprattutto recuperati. Il borsino delle varie squadre, al rientro dopo la sosta (funesta per la nostra Nazionale) c'è da fare il punto anche perchè ci sono un paio di big match mica male. Torna la Serie A ma torna anche il fantacalcio: tutto pronto per il rush finale. Vietato, per tutti, sbagliare



Come sempre chiamiamo in causa la squadra dei nostri inviati. Nel team degli 'insider' di Sky Sport sono tutti a disposizione per notizie, ultimissime e cambi di formazione. In molti casi c'è ancora da decidere. Altri allenatori sperano fino all'ultimo di recuperare qualche elemento prezioso. Ora però basta con i preamboli e andiamo a farci un giro dai 20 ritiri di Serie A



SPEZIA-VENEZIA, sabato ore 15 Spezia, Motta con la formazione tipo Ampia scelta per Thiago Motta nella delicata sfida che apre la 31ma di campionato. Spezia che ha recuperato sia Nzola che Sala mentre Bourabia resta al momento l’unico acciaccato della rosa. In difesa nulla dovrebbe cambiare con Amian e Reca sulle corsie esterne. In mediana si candidano Kovalenko e lo stesso Sala ma anche lì si va verso la linea Maggiore-Kiwior-Bastoni. Davanti invece c’è ancora una riflessione. Manaj è favorito ma non è sicurissimo. Possibile anche la soluzione (già adottata) con Gyasi falso nove Venezia, Romero sempre ko. Davanti non c’è Henry Due assenze importanti e un arrivo last minute per Zanetti. A La Spezia mancheranno Romero reduce da un intervento, e lo squalificato Henry. In porta ci sarà ancora Maenpaa mentre davanti spazio dal primo minuto a Nsame. In mediana invece possibile partenza dalla panchina per Busio, di rientro dagli impegni con la nazionale statunitense, che tornerà solo poche ore prima della gara. Vacca è in pole per un posto a centrocampo. Recuperati sia Johnsen che Cuisance con il secondo che potrebbe subito tornare nell’XI titolare

LAZIO-SASSUOLO, sabato ore 18 Lazio, dentro Zaccagni fuori Pedro PREMIO A Conte la Panchina d'oro, argento per Dionisi Altro cambio obbligato nell’attacco biancoceleste: la squalifica di Pedro farà saltare la sfida allo spagnolo. Al suo posto ci sarà Zaccagni che torna a disposizione dopo lo stop impostogli dal giudice sportivo. In difesa Radu è ancora alle prese con la fascite plantare e probabilmente sarà necessario un provino a poche ore dal match. Monitorato anche Luiz Felipe che aveva lasciato il ritiro dell’Italia per un problema al ginocchio. Sassuolo, torna Raspadori. Berardi a forte rischio Reduce dalla bella prova contro la Turchia (e reduce anche dal turno di squalifica scontato), l’XI titolare neroverde ritroverà Giacomo Raspadori. Pochissimi dubbi sul suo utilizzo, qualcuno in più invece per Berardi. Il bomber del Sassuolo non è al meglio, viene costantemente monitorato ma ha continuato a lavorare a parte. Possibile quindi che Dionisi viri su un 4-3-3 con l'inserimento di Matheus Henrique in mediana. In difesa Chiriches battaglia con Ayhan; tornano a disposizione sia Toljan che Rogerio



SALERNITANA-TORINO, sabato ore 20:45 Salernitana, infermeria affollata Qualche rientro ma un bel po’ di indisposizioni per Nicola e la sua Salernitana. Diego Perotti ha accusato una lesione muscolare. Mousset out al pari di Mamadou Coulibaly. Da valutare invece Veseli e Ruggeri. Ederson a inizio settimana ha svolto lavoro individuale ma è recuperabile per un posto in mediana. Davanti ci sarà Djuric supportato da Bonazzoli, Verdi e uno tra Kastanos e Ribery. In difesa Gyomber è sempre in vantaggio su Dragusin Torino, c’è da sostituire Pobega La buona notizia riguarda Brekalo: il trequartista granata si è negativizzato e ha già ripreso ad allenarsi con la squadra. Tutto gioca a suo favore in termini di disponibilità contro la Salernitana. Chi invece rientra in infermeria è Djidji che ha ancora problemi muscolari. In più c’è Pobega che è stato fermato dal giudice sportivo. In mezzo favorita la coppia Ricci-Mandragora con Singo e Vojvoda in corsia. Dietro pronti Izzo e Rodriguez mentre alle spalle di Belotti dovremmo vedere Pjaca e Lukic

FIORENTINA-EMPOLI, domenica ore 12:30 Fiorentina, Cabral viaggia verso la titolarità Seconda gara dal primo minuto per Cabral in maglia viola? Molto probabile stando alle ultime da Firenze. L’allarme per le condizioni di Piatek è rientrato: l’attaccante polacco sta meglio ma Italiano non lo rischierà dall’inizio. Nel tridente ci saranno anche Gonzalez e Ikoné. Da verificare anche Bonaventura alle prese con un fastidio al ginocchio. In difesa Odriozola ampiamente favorito su Venuti Empoli, Cacace per Parisi. DiFra in pole Contro il Verona, a destra, Andreazzoli aveva schierato Fiamozzi ma nel derby contro la Fiorentina Stojanovic pare destinato a riprendersi la fascia destra. Cambio forzato invece sull’altro versante: Parisi è squalificato e quindi spazio a Liberato Cacace. Luperto e Viti si giocano una maglia al centro mentre nulla dovrebbe cambiare tra centrocampo e attacco con Di Francesco ancora in pole su Henderson

ATALANTA-NAPOLI, domenica ore 15 Atalanta, recuperato Boga FIGC Mancata quarantena di 3 giocatori: Napoli deferito Gasperini ha rivisto a Zingonia Demiral, Freuler, Pessina e Scalvini. Dall’infermeria è uscito Boga, assente contro il Bologna per un fastidio al ginocchio. L’ex Sassuolo potrebbe ritrovare fin da subito una maglia da titolare dato che Muriel rientrerà tardi dal Sudamerica. Ancora out Toloi. In fascia pronti Hateboer e Zappacosta che rientra dalla squalifica. Accanto a Boga favorito Malinovskyi Napoli, assenze pesanti per Spalletti L’unica buona notizia arriva dalla Polonia: l’allarme per Zielinski è rientrato dato che il centrocampista ha accusato solo un po’ di stanchezza. Più problematica la situazione tra difesa e attacco: Osimhen e Rrahmani squalificati. Di Lorenzo è fuori causa per una distorsione al ginocchio destro. Petagna torna a metà mese mentre Ounas non è al meglio. Zanoli e Juan Jesus favoriti per la difesa (resta d'attualità però anche la soluzione a 3 dietro) mentre in attacco ci saranno Mertens, Insigne e Politano dato che Lozano sarà reduce dal lungo viaggio di rientro e da poco allenamento nelle gambe. In mediana recuperato Anguissa che completerà il pacchetto di centrocampo con Fabian Ruiz e Lobotka

UDINESE-CAGLIARI, domenica ore 15 Udinese, Deulofeu in dubbio Più di un problema per mister Cioffi che domenica riceverà il Cagliari. Il tecnico friulano non avrà a disposizione Pablo Marì che è squalificato. Sempre nel reparto difensivo è monitorato Perez che non è al 100%. Recuperato invece Nuytinck ma la notizia riguarda Deulofeu che ha accusato un risentimento muscolare e che è a rischio per la sfida contro i rossoblù. In caso di forfait pronto Pussetto Cagliari, Marin e Pavoletti positivi Se Baselli si è negativizzato e probabilmente domenica sarà titolare in mezzo al campo, Marin e Pavoletti sono invece in isolamento per riscontrata positività. Davanti quindi torna d’attualità la titolarità di Gaston Pereiro accanto a Joao Pedro. In mediana ci sarà anche Deiola. Dietro invece si va verso la conferma del trio Goldaniga, Lovato e Altare. Rientrati in gruppo Rog e Walukiewicz

SAMPDORIA-ROMA, domenica ore 18 Sampdoria, rientra Colley. Chi con lui? A Genova sono arrivate prospettive di rientro per Damsgaard. Il centrocampista dovrebbe tornare a disposizione tra un paio di settimane. Al momento, tra attacco e trequarti, non pare esserci la volontà di cambiare. Giampaolo punterà nuovamente su Caputo, Sabiri e Sensi. Dietro invece recupera Colley che sarà al centro della difesa. Resta ancora da capire chi sarà il suo compagno di reparto. Ballottaggio aperto tra Yoshida e Ferrari Roma, Zaniolo verso la panchina Pochissimi cambi per José Mourinho in vista della Sampdoria. Il rotondo 3-0 nel derby porterà numerosissime conferme, a patto che la sosta non abbia affaticato qualcuno. Davanti imprescindibile Abraham: mentre Zaniolo dovrebbe andare in panchina. Zalewski è in ballottaggio (ma favorito) con Vina. Possibile panchina iniziale per Cristante, in difesa è testa a testa tra Ibanez e Kumbulla

JUVENTUS-INTER, domenica ore 20:45 Juventus, Zakaria recuperato. Dybala dalla panca? INTERVISTA Allegri: "Juventus? L'ho preferita al Real Madrid" Massimiliano Allegri ritrova un po’ di elementi: contro l’Inter saranno a disposizione sia Zakaria che Alex Sandro. Il primo ha giocato nel test contro la Pro Sesto. Il secondo già da giovedì si era riaggregato al gruppo. Resta in bilico Bonucci. Con de Ligt ci dovrebbe essere Chiellini ma Rugani non è ancora definitivamente tagliato fuori. In mezzo al campo Locatelli e Rabiot paiono quasi certi del posto mentre davanti ci sono due soluzioni. Attualmente la più probabile resta quella di un tridente con Cuadrado "alto" e Dybala dalla panchina. Dietro è squlificato Pellegrini e quindi Danilo a destra e De Sciglio sul versante opposto

Inter, Brozovic in gruppo Potrebbero non esserci grossi dubbi di formazione per Simone Inzaghi. Come da programma, Brozovic ha svolto la seduta di giovedì con i compagni. Il croato quindi pare destinato a tornare al centro del campo fin dal primo minuto. Per de Vrij invece si dovrà aspettare ancora e quindi dietro è favorito D’Ambrosio. Dumfries a destra e Perisic a sinistra saranno le soluzioni sulle corsie mentre davanti Lautaro Martinez si è negativizzato ed è in pole per affiancare Edin Dzeko

VERONA-GENOA, lunedì ore 18:30 Verona, Lasagna ai box. Lazovic recuperabile Nell’ultimo turno Juric aveva dovuto fare i conti con ben tre squalificati. L’emergenza è rientrata e quindi contro il Genoa dovrebbe tornare il Verona dei titolarissimi. Mancherà sicuramente Lasagna mentre resta in dubbio (ma probabilmente recuperabile) Lazovic. Ristabilito anche Depaoli. Dietro quindi torna Ceccherini, in mezzo spazio a Ilic mentre a destra riecco Faraoni. Trequarti e attaccante restano i soliti noti Genoa, scocca l’ora di Criscito? Due indisponibili per la sfida di lunedì. Blessin ha Ostigard squalificato e Vanhedusen ancora ai box. Da verificare Cambiaso che al massimo andrà in panchina ma che pare più andare verso la tribuna. Per il resto tutti a disposizione compresi Criscito ed Ekuban. Il difensore azzurro sta bene e aveva come obiettivo quello di tornare titolare dopo la pausa. Al momento però la difesa rossoblù dovrebbe restare con Vasquez a sinistra e Frendrup a destra. Amiri e Portanova saranno presumibilmente confermati mentre davanti c’è tanta concorrenza. Destro si deve guardare, tra gli altri, dall’attacco di Piccoli