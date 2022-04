Probabili formazioni Bologna-Sampdoria

Tra i rossoblù tornano dal 1' sia Soriano che Orsolini, solo panchina per Barrow. Nella Samp ballottaggio tra Sabiri e Quagliarella, ancora assente Ekdal. Le probabili formazioni di Bologna-Sampdoria, in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

La 32^ giornata di Serie A si concluderà con il posticipo tra Bologna e Sampdoria . I rossoblù rivogliono i tre punti dopo il bel pareggio contro il Milan, ma non vincono dal 21 febbraio, 2-1 contro lo Spezia. La Samp cerca invece punti salvezza dopo la sconfitta in casa contro la Roma dell'ultimo turno. Calcio d'inizio alle ore 20:45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251.

I rossoblù tornano al 3-4-2-1 con due novità di formazione rispetto alla sfida contro il Milan. Tornano titolari Orsolini e Soriano alle spalle di Arnautovic , al posto di Aebischer e Musa Barrow, che partiranno dalla panchina. Solita difesa a tre con Soumaoro , Medel e Theate , mentre a centrocampo ci saranno Svanberg e Schouten . A destra giocherà ancora Hickey (De Silvestri out per infortunio), a sinistra confermato Dijks .

Sampdoria, ancora assente Ekdal. C'è Sensi

leggi anche

Sampdoria, Giampaolo: "Mihajlovic? Un combattente"

Giampaolo dovrebbe confermare gli stessi undici dell'ultima partita contro la Roma, ma ha ancora due dubbi. Il primo è tra Ferrari (favorito) e Yoshida per affiancare Colley, mentre il secondo è per chi giocherà con Caputo in attacco tra Sabiri e Quagliarella, con il primo in vantaggio. Sensi alle spalle delle due punte. A centrocampo ci saranno ancora Candreva, Rincon e Thorsby. Sulle fasce in difesa giocheranno Bereszynski e Murru. Indisponibili Ekdal, Giovinco e i soliti Damsgaard e Gabbiadini.