De Leo: "Sinisa ci vuole come contro il Milan"

Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria che chiuderà la 32^ giornata di Serie A, Emilio De Leo, il 'tattico' dello staff del Bologna ha parlato in conferenza stampa: "Contro il Milan abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare su quella scia, anche se non basta. Adesso siamo chiamati allo sforzo in più, per provare a trovare la vittoria che manca da tanto tempo (in campionato il Bologna non vince dal 21 febbraio, ndr)". È questo ciò che ha chiesto, ancora una volta, Mihajlovic dalla sua stanza in ospedale (è in cura per scongiurare il possibile ritorno della leucemia): "Sinisa ci ha chiesto di scendere in campo con lo spirito battagliero visto a Milano e di lottare per i tre punti". Il gruppo, comunque, è carico: "Voglio fare i complimenti al gruppo perché è stata una settimana durissima. Abbiamo dovuto frenare i ragazzi perché c'era una grande gara agonistica in ogni allenamento, con duelli duri". Le sensazioni, dunque, sono positive.