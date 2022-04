Sampdoria, Giampaolo: "Mihajlovic? Un combattente"

L'allenatore blucerchiato ha parlato alla vigilia della sfida del Dall'Ara: "Siamo padroni del nostro destino, non siamo inferiori al Bologna". Poi su Mihajlovic: "È un combattente, lo ha dimostrato con i fatti". Lunedì 11 aprile alle 20.45, Bologna-Samp è in diretta su Sky Sport Calcio e su Sky Sport

Bologna e Sampdoria chiuderanno il programma della 32^ giornata di Serie A domani, lunedì 11 aprile alle 20.45 (diretta su Sky Sport Calcio e su Sky Sport). La squadra rossoblù vuole dare continuità al pareggio raccolto nell'ultimo turno a San Siro contro il Milan, mentre la Sampdoria ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite e va a caccia di punti per allontare la zona retrocessione. L'allenatore blucerchiato Marco Giampaolo ha presentato la sfida in conferenza stampa: "In questo momento siamo padroni del nostro destino e dobbiamo pensare solo a noi stessi. Contro il Bologna dobbiamo fare la nostra partita: sono un'ottima squadra, ma noi non siamo inferiori". Poi sul rush finale per la salvezza ha aggiunto: "Siamo attesi da sette partite determinanti, tutte importanti allo stesso modo. Le partite si vincono con qualità, determinazione e buona condizione fisica e mentale".