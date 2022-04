Ciro Immobile – cinque gol in 33 presenze nel Genoa in Serie A nel 2012/13 - è a quota 176 gol nel massimo campionato italiano, a meno due Giampiero Boniperti in 14ª posizione nella classifica all time dei marcatori di Serie A; per l’attaccante della Lazio ben 11 gol in 13 sfide nella competizione contro il Grifone, tra cui uno in ognuna delle ultime quattro.