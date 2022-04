Obbligatorio vincere a San Siro per i nerazzurri, reduci dal successo contro la Juventus. Privo dello squalificato Lautaro, Inzaghi sceglie Correa (e non Sanchez) in coppia con Dzeko. Si rivede De Vrij in difesa insieme a Dimarco, riposa Bastoni. Spazio sulle fasce a Dumfries e Perisic. Tudor ancora senza Barak, gioca Bessa sulla trequarti con Caprari alle spalle di Simeone. Confermati in mezzo Tameze e Ilic