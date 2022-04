Tammy Abraham non ha segnato nell'ultimo match contro la Sampdoria e non rimane a secco di gol per due presenze di fila in Serie A dallo scorso dicembre - in quattro incontri con squadre neopromosse l'inglese ha realizzato quattro reti in stagione, inclusa la sua prima in assoluto nella competizione: contro la Salernitana lo scorso 29 agosto.