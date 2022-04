La sfida della Unipol Arena apre il sabato della 33^ giornata di Serie A. Il Cagliari ha bisogno di punti salvezza e arriva alla sfida con il Sassuolo dopo la sconfitta casalinga con la Juventus. La formazione neroverde è reduce dall'ottimo successo per 2-1 sull'Atalanta. Mazzarri lancia Keita dal 1' insieme a Joao Pedro, Dionisi, senza Berardi, schiera Defrel nel tridente in appoggio a Scamacca. Diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD