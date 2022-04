Probabili formazioni Lazio-Torino

Sarri si affida agli stessi undici che hanno vinto contro il Genoa, con un solo dubbio, ma Pedro al massimo andrà in panchina. Tra i granata ancora titolari Brekalo e Zima, panchina per Pjaca e Izzo. Calcio d'inizio alle 20:45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, in streaming su NOW

Il sabato di Serie A si chiuderà alle 20:45 con la sfida tra la Lazio e il Torino all'Olimpico di Roma. La squadra di Maurizio Sarri vuole dare continuità alle due vittorie consecutive contro Sassuolo e Genoa per rimanere in zona Europa. I granata invece, senza ormai alcun obiettivo specifico di classifica, cercano il terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio con il Milan e la vittoria contro la Salernitana, dove hanno mantenuto la porta inviolata in entrambi i casi. Calcio d'inizio alle 20:45 in diretts su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Nando Orsi. A bordocampo Matteo Petrucci e Vanessa Leonardi.

Lazio, ballottaggio Patric-Luiz Felipe. Dubbio Pedro leggi anche Serie A, le partite e gli orari della 33^ giornata Maurizio Sarri potrebbe confermare in blocco gli undici che hanno battuto il Genoa nell'ultima giornata. C'è un solo dubbio in difesa per chi affiancherà Acerbi, ma Patric è favorito su Luiz Felipe, mentra a destra giocherà ancora Lazzari con Marusic a sinistra. Classico centrocampo a tre con Lucas Leiva vertice basso, Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai lati. Nel tridente ci saranno ancora Felipe Anderson e Zaccagni a sostenere Immobile. A rischio la presenza di Pedro, che non si è allenato per un affaticamento al polpaccio e andrà al massimo in panchina.

LAZIO (4-3-3) La probabile formazione: Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Torino, dal 1' Brekalo e Pobega. Panchina per Izzo Dopo il buon pareggio ottenuto contro il Milan, Juric darà fiducia ancora agli stessi undici. In porta ci sarà di nuovo Berisha, difesa a tre composta da Zima, Bremer e Rodriguez, con Izzo e Buongiorno in panchina. Confermati sugli esterni Singo e Vojvoda, con Lukic e Ricci in mediana, mentre a supporto di Belotti ci saranno Pobega e Brekalo, con Pjaca pronto a subentrare.