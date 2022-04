Probabili formazioni di Milan-Genoa

Dopo il pareggio in casa del Torino, i rossoneri cercano i tre punti a San Siro contro un Genoa reduce da due sconfitte consecutive. Recuperano Bennacer (in campo dal primo minuto) e Rebic. Nei rossoblù tre dubbi per Blessin: davanti Piccoli verso una maglia da titolare

Il secondo anticipo del venerdì, dopo Spezia-Inter alle 19, sarà quello tra Milan e Genoa. Sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre, ma per motivi diversi. I rossoneri, reduci da due pareggi consecutivi, devono tornare a vincere (e a far gol) per rimanere in vetta alla classifica, anche se con una partita in più rispetto all'Inter. Di contro, il Genoa ha bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona retrocessione dopo le ultime due sconfitte contro Verona e Lazio. All'andata finì 0-3 in favore dei rossoneri. Calcio d'inizio alle ore 21.