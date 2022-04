Probabili formazioni Spezia-Inter

Inzaghi si affida a Bastoni in difesa, sugli esterni spazio a Darmian e Gosens, in avanti il tandem Correa-Lautaro; Thiago Motta col tridente Verde, Manaj, Gyasi. Le probabili formazioni di Spezia-Inter

Dopo i successi contro Juventus e Verona, l’Inter di Simone Inzaghi affronta in trasferta lo Spezia nel primo anticipo (ore 19) della 33^ giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano al match da secondi in classifica con 66 punti (e una partita in meno, quella da recuperare contro il Bologna), due in meno rispetto al Milan capolista. Classifica decisamente tranquilla quello dello Spezia: la squadra di Thiago Motta occupa la 15^ posizione con 33 punti, 11 in più rispetto al terzultimo posto.

Spezia col tridente Verde-Manaj-Gyasi leggi anche Motta: "Mi aspetto Inter migliore, sfida speciale" Thiago Motta sembra avere le idee abbastanza chiare sull’undici che manderà in campo nella sfida contro l’Inter, sua ex squadra da calciatore. Nel consueto 4-3-3, spazio in difesa – da destra a sinistra – ad Amian, Erlic, Nikolaou e Reca; a centrocampo maglia da titolare per Maggiore, Kiwior e Bastoni mentre il tridente offensivo sarà composto da Verde, Manaj e Gyasi.

SPEZIA (4-3-3) La probabile formazione: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta.

Inter, Darmian e Gosens sugli esterni. In difesa c'è Bastoni leggi anche Inter, ricorso respinto: giocherà a Bologna il 27 Simone Inzaghi cambia qualcosa rispetto alle ultime uscite. L’allenatore nerazzurro schiera una difesa a tre con D’Ambrosio, Skriniar e Bastoni, con quest’ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Bastoni sul centrosinistra. De Vrij è a disposizione, ma partirà dalla panchina. Ballottaggio anche sugli esterni di centrocampo, con Darmian e Gosens favoriti per una maglia da titolare su Dumfries e Perisic; in mezzo spazio a Barella, Brozovic e Calhanoglu. In attacco sicuro del posto Joaquín Correa, al suo fianco Lautaro Martinez è favorito su Edin Dzeko.