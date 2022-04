Il Collegio di Garanzia dello Sport ha deciso che Bologna-Inter, match della 20^ giornata che doveva disputarsi lo scorso 6 gennaio, sarà recuperata. Respinto, dunque, il ricorso del club nerazzurro che chiedeva la vittoria a tavolino perché gli emiliani non si erano presentati in campo. Stesso esito per il ricorso presentato dall'Atalanta, in merito alla sfida non giocata lo stesso giorno contro il Torino. La gara tra Bologna e Inter si giocherà il 27 aprile, quella tra i bergamaschi e i granata l'11 maggio (data passibile di modifiche in caso di prosieguo dell'avventura della Dea in Europa League).



No anche alla riduzione della squalifica dei medici della Lazio, Ivo Pulcini e Fabio Rodia, per i quali resta l'inibizione di 5 mesi a causa della violazione dei protocolli Covid. Rigettato anche il ricorso dell'Udinese che chiedeva la ripetizione del match perso per 6-2 contro l'Atalanta lo scorso 9 gennaio.