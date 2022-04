La gara del Picco tra Spezia e Inter apre la 33^ giornata di Serie A. Thiago Motta propone Kovalenko dal 1', spazio in avanti per Manaj e Gyasi. Inzaghi non cambia i suoi uomini e conferma la coppia Dzeko-Correa, con Dumfries e Perisic esterni di centrocampo. In avvio subito pericoloso Gyasi. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD