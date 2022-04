Motta: "Mi aspetto Inter migliore, sfida speciale"

L'allenatore dei liguri in conferenza: "La squadra di Inzaghi è in gran forma, la vittoria con la Juve gli ha dato grande spinta a livello morale. Mi aspetto la migliore Inter possibile, per me sarà sicuramente una gara dal sapore speciale". Spezia-Inter - venerdì ore 19.00 - in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Una sfida dal sapore speciale, quella contro il suo passato. Thiago Motta , allenatore dello Spezia oggi a quota 33 punti in classifica, si prepara ad affrontare l’ Inter – sua ex squadra da calciatore – nel primo anticipo della 33^ giornata di Serie A in programma venerdì alle 19 al Picco: "La affronteremo con il rispetto che è dovuto a tutte le squadre. Sappiamo che l'Inter è la squadra campione d'Italia e che possono arrivare fino in fondo a giocarsela anche quest'anno. Credo che con la vittoria contro la Juventus hanno ottenuto una grande spinta a livello morale. Noi aspetteremo la migliore Inter possibile . Sono in grande forma , lo sappiamo, dovremo essere al nostro massimo", ha ammesso proprio Thiago Motta in conferenza stampa a due giorni dal match.

"Per me è una gara dal sapore speciale"

"Questa partita ha sicuramente un sapore speciale per me, il mio periodo all’Inter da giocatore l'ho vissuto al massimo e oggi faccio lo stesso da allenatore dello Spezia. Io sono fatto così, vivo le emozioni al massimo, e sono grato di poter allenare oggi un club come lo Spezia”, ha proseguito Thiago Motta che da giocatore è stato tra i protagonisti del triplete nerazzurro. Motta che ha le idee chiare per il finale di campionato e più in generale per il futuro: "Punto sempre a migliorarmi, non c'è altro modo di vivere questo sport. Come dico sempre, oggi sono contentissimo e spero domani di esserlo ancora di più. Però penso solamente solo alla prossima partita e non oltre. Vale anche per la nostra corsa salvezza, obiettivo che non abbiamo ancora ottenuto. Poi se gli altri risultati ci aiutano, chiaramente per noi è un vantaggio". L’allenatore dello Spezia ha poi concluso: "Se possiamo essere considerati una rivelazione o meno non a sta a me dirlo, sicuramente abbiamo avuto delle difficoltà ma le abbiamo affrontate dando il nostro massimo e continueremo a farlo fino alla fine".