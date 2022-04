statistiche

Nessuna squadra conta più gol dell’Udinese su sviluppo di calcio d’angolo in trasferta in questo campionato (cinque reti in questo modo fuori casa anche per Sampdoria e Roma); il Bologna, però, oltre ad essere una delle due formazioni ad aver subito meno gol da corner in questa Serie A (due come la Fiorentina), non ha ancora incassato una rete in questo modo al Dall’Ara.