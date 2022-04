Dopo tre sconfitte consecutive la Sampdoria torna a fare punti in campionato e lo fa ottenendo un pari al Bentegodi contro il Verona. La squadra di Giampaolo accarezza l'idea di vincere la partita grazie al gol segnato da Caputo che calcia un rigore (respinto da Montipò) e ribadisce in rete. Nella ripresa la Samp si difende e il Verona non punge fino alla bella giocata di Caprari che dribbla anche Audero e riporta in equilibrio la gara fissando il risultato finale sull'1-1

