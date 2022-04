Fortunatamente i coriandoli (in realtà grossi pezzi di carta bianchi) non hanno ricoperto completamente il prato (anche se si vedono). In campo anche una squadra di addetti con dei soffiatori per "spazzarli" via. Inizio rinviato di qualche minuto, ma i "danni" sono stati contenuti, visto che non tutti i coriandoli sono piovuti in campo