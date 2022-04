Allegri perde Cuadrado e punta sul 4-2-3-1, con Dybala a supportare Vlahovic. In difesa Chiellini al fianco di De Ligt. Dionisi si affida a Scamacca, supportato da Berardi, Raspadori e Traorè. Diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La 34^ giornata di Serie A si avvia alla conclusione. Al Mapei Stadium, il Sassuolo ospita la Juventus nel posticipo del lunedì, con fischio d'inizio. I bianconeri possono blindare il quarto posto e avvicinarsi al Napoli, attualmente al terzo posto. I neroverdi vogliono bissare il successo della gara d'andata. In diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Calcio d'inizio ore 20.45 .

Alessio Dionisi sceglie il 4-2-3-1 . Tra i pali ci sarà Consigli. La linea difensiva sarà composta da Muldur e Kyriakopoulos sulle fasce, con Chiriches e Ferrari al centro. In mezzo al campo ci saranno Maxime Lopez e Frattesi. L'unica punta sarà Scamacca , supportato da Berardi , Raspadori e Junior Traorè .

Juventus, senza Cuadrado, spazio a Dybala-Vlahovic

leggi anche

Risentimento per Cuadrado: out per il Sassuolo

Massimiliano Allegri perde Cuadrado e sceglie il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Szczesny. In difesa, De Ligt sarà affiancato da Chiellini, con Bonucci inizialmente in panchina. Sulle fasce spazio a De Sciglio e Alex Sandro. In mezzo al campo ci saranno Zakaria e Rabiot. Alle spalle dell'inamovibile Vlahovic, ci saranno Bernardeschi, Dybala e Morata.