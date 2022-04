Infortunio all'adduttore per l'esterno colombiano nel corso dell'allenamento della vigilia: non verrà convocato per la trasferta di Reggio Emilia. Sassuolo-Juventus, lunedì ore 20.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Non ci sarà Juan Cuadrado nella Juventus che lunedì sera sfiderà il Sassuolo nel posticipo che chiude la 34^ giornata di Serie A. Massimiliano Allegri dovrà infatti rinunciare al colombiano che non verrà convocato per la trasferta di Reggio Emilia a causa di un infortunio all’adduttore rimediato nel corso dell’allenamento della vigilia. Sicuramente una cattiva notizia per la Juventus e per lo stesso Allegri, che anche in questa stagione ha dimostrato di puntare con decisione sul duttile esterno colombiano, pedina importantissima nel suo scacchiere tattico.