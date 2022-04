Lunedì sera ci sarà Sassuolo-Juventus e per Davide Frattesi non sarà una partita come le altre: "La prima cosa che mi viene in mente è il mio gol allo Stadium nel match d'andata. Poi penso a mio nonno Carmine, che era uno sfegatato tifoso juventino", queste le sue parole in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport. Ma tra i ricordi legati alla Juventus e alla sua famiglia, ce n'è un'altro che vede protagonista un ex calciatore bianconero: "Mia nonna Stefania da anni mi faceva i collage con le foto mie e quelle di Marchisio, dicendomi 'Sei uguale a lui!'. In una delle mie prima convocazioni in prima squadra con la Roma, in un match contro la Juventus, andai a scaldarmi e c'era anche Claudio. Era l'idolo di una vita, forse più di mia nonna che mio: gli chiesi la maglia. Me la promise a fine partita e me la dette. Io poi non sapevo cosa fare. Pensai: 'Della mia che se ne fa?'. Invece me la chiese. È stata una grande emozione: persone di quello spessore umano, nel calcio, si incontrano raramente".