La sfida del Mapei tra Sassuolo e Juventus chiude la 34^ giornata. Dionisi ritrova Berardi titolare nel tridente alle spalle di Scamacca, completato da Raspadori e Traoré. Allegri lascia in panchina Vlahovic: in attacco spazio a Morata e Dybala. La prima occasione è di Raspadori da fuori, poi Frattesi va vicino al gol. Diretta su Sky Sport Uno. Disponibile su Sky Go, anche in HD