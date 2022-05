Probabili formazioni Milan Fiorentina

Classico 4-2-3-1 per il Milan . Stefano Pioli si affida a Maignan tra i pali. Calabria e Theo Hernandez sulle fasce, al centro ci saranno Kalulu e Tomori. Recuperato Bennacer, ma l'algerino partirà dalla panchina. In mediana spazio a Kessié e Tonali . Sulla trequarti agiranno Junior Messias, Brahim Diaz e Rafael Leao . Olivier Giroud guiderà l'attacco, panchina per Ibrahimovic.

Fiorentina, Cabral guiderà l'attacco viola

Nel settore ospiti biglietti solo per i tifosi viola

Italiano conferma il 4-3-3. Tra i pali ci sarà Terracciano. In difesa non ci sarà Odriozola, che non prenderà parte alla sfida di San Siro. La linea difensiva sarà composta da Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi. Torreira in regia, affiancato da Duncan e Maleh, in vantaggio su Bonaventura. In attacco, Nico Gonzalez e Saponara affiancheranno Arthur Cabral. Panchina per l'ex Paitek.