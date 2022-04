Nel settore ospiti biglietti solo per tifosi viola

I biglietti già venduti nel Terzo Anello Verde di San Siro per la sfida tra Milan e Fiorentina sono stati annullati e successivamente saranno rimessi in vendita , ma esclusivamente per i tifosi ospiti. La decisione è stata annunciata tramite un comunicato sul sito del club rossonero, in cui vengono spiegate le ragioni dell'annullamento. Come si legge nel comunicato, la motivazione è di ordine pubblico su decisione della Questura di Milano. I 4.100 posti riservati ai tifosi della Fiorentina erano stati venduti ai tifosi del Milan, ma la società rossonera si è adesso trovata costretta a procedere all'annullamento, rimettendoli in vendita solo per i tifosi viola. Il club sta già provvedendo a contattare i tifosi che avevano acquistato i biglietti nel Terzo Anello Verde per procedere al rimborso.

Il comunicato del Milan

La comunicazione è arrivata tramite il sito ufficiale del Milan, in cui si legge: "Il GOS (Gruppo operativo sicurezza)* al termine della riunione di sicurezza tenutasi quest'oggi in vista della partita Milan-Fiorentina (domenica 1° maggio, ore 15.00, Stadio San Siro), ha valutato di procedere con l'annullamento di tutto il venduto del settore ospiti 'Terzo Anello Verde', per questioni di sicurezza e ordine pubblico".

Successivamente, nel comunicato, il Milan ci tiene però a precisare la correttezza del club nella vicenda: "Tale nuova decisione modifica le indicazioni fino ad oggi espresse dalle Autorità competenti in merito all'incontro in oggetto, alle quali AC Milan si era attenuto. Il Club intende infatti precisare che lungo tutto il processo di vendita dei biglietti sono state rispettate tutte le regole e disposizioni in materia, e che dunque i tagliandi precedentemente venduti hanno seguito un iter corretto e regolare". Dopo aver spiegato le motivazioni che hanno costretto il club ad annullare i biglietti del settore ospiti, il Milan conclude: "Il Club si sta adoperando per contattare i tifosi che hanno acquistato i biglietti di Terzo Anello Verde sulla base dei dati in possesso.

Il Club invita tutti i possessori dei biglietti annullati di non recarsi allo stadio domenica, essendo in possesso di biglietti non più validi per accedere a San Siro.

L'importo dei biglietti annullati sarà rimborsato in modo differente in base al canale di acquisto utilizzato".