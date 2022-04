Le parole del presidente della Sampdoria, Marco Lanna, a pochi minuti dal fischio d'inizio del derby: "Da giocatore lo vivevo con tensione ma poi la potevo scaricare in campo, da presidente non è possibile ed è stato difficile dormire in questi giorni. I giocatori lo devono vivere con concentrazione ma anche tranquillità per non arrivare già 'stanchi' per i troppi pensieri"