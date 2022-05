La squadra di Blessin si gioca le ultime residue speranze di salvezza ospitando la Juventus a Marassi. Il Genoa si affida ai suoi uomini di maggiore esperienza: Criscito in difesa e Destro in attacco. Allegri conferma Miretti a centrocampo, Kean vince il ballottaggio con Morata. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD